27.10.2021, 16:07 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brandstiftungsverdacht: Bewohner in Ottobrunn festgenommen

Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr in Ottobrunn am Dienstag hat die Polizei jetzt den 59-jährigen Bewohner des zerstörten Hauses festgenommen. Bevor der Bungalow in Flammen aufgegangen war, hatten Nachbarn eine Explosion gehört.