Brandstiftung an Zelt für Geflüchtete: Tatverdächtiger gefasst

Sicherheitsempfinden in der Region gestört

Der Beschuldigte befindet sich daher seitdem in Untersuchungshaft. "Die Angriffe auf die geplante Unterkunft für Vertriebene haben das Sicherheitsempfinden erheblich gestört", so Niederbayerns Polizeipräsident Manfred Jahn in einer ersten Stellungnahme.

Zum Glück sei es gelungen, den mutmaßlichen Täter schnell zu ermitteln. Das auch, "dass die Täter sich in der vermeintlichen Anonymität nicht sicher fühlen können", betont Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle. "Wir dulden in Bayern solche fremdenfeindlichen Angriffe nicht."

Landrat froh über schnellen Ermittlungserfolg

Werner Bumeder, der Landrat von Dingolfing-Landau zeigt sich in einem Statement ebenfalls erleichtert:

"Ich bin froh, dass der Täter nach so kurzer Zeit gefasst werden konnte. Ein großes Lob an die Ermittlungsbehörden! Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang auch ganz herzlich bei den Polizeikräften, die uns mit ihrer Präsenz ein gutes Sicherheitsgefühl geben. Die Taten in Steinberg machen mich noch immer fassungslos und traurig. Ich verurteile solche Handlungen aufs Schärfste und sehe den schnellen Ermittlungserfolg auch als wichtiges Signal, dass der mutmaßliche Täter zur Verantwortung gezogen wird.“

Innerhalb von 24 Stunden waren vergangene Woche auf das große für Geflüchtete bereitgestellte aber noch nicht belegte Zelt bei Steinberg nachts Brandanschläge verübt worden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden betrug einige tausend Euro.