Brandner Kasper in Regensburg: Höllentransfer mit dem Bus

Busfahrt in die Hölle

Vom idyllischen "Paradies" im Regensburger Stadtpark, wo der erste Teil spielt, geht es per Bus in die "Hölle" – den Keller eines ehemaligen Kraftwerks-Gebäudes des Stadtwerks. Auch die Schauspieler verteilen sich auf die Busse.

Weitere Aufführungen bis Ende Juli

Angekommen in der Hölle, stellt sich schnell raus: So nett, wie der Brandner gedacht hatte, ist es dann doch nicht in der Hölle. Trotzdem trauen sich Maria und Petrus in die ewige Verdammnis, um ihn zu retten. Ob das gelingt, können Besucher noch bis Mitte Juli in Regensburg sehen – inklusive Rücktransport per Bus ins Paradies. Danach wird das Stück Ende Juli auch auf Schloss Wörth gezeigt – nur ohne Bustransfer. Offenbar liegen in Regensburg Himmel und Hölle doch etwas weiter auseinander.