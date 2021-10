Hochhaus-Brandstiftung: Öffentliche Fahndung nach Verdächtigem

Nach der mutmaßlichen schweren Brandstiftung in einem Münchner Hochhaus gestern Morgen, fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach einem Tatverdächtigen.

Fahndung nach 71-Jährigem mutmaßlichen Brandstifter

Hermann H. wird wegen besonders schwerer Brandstiftung gesuchte. Die Ermittler sind überzeugt, dass der 71-Jährige gestern kurz nach vier Uhr morgens zuerst seine eigene Wohnung im 9. Stock eines Hochhauses im Stadtteil Laim angezündet hat. Danach soll er in der Tiefgarage einen Pkw in Brand gesetzt haben. Seitdem ist der Mann verschwunden. Weil andere Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Sie hat auf der Homepage der Münchner Polizei ein Foto des mutmaßlichen Brandstifters veröffentlicht.

Motiv noch unklar

Zu dem Motiv des 71-Jährigen, Feuer in seiner eigener Wohnung und in der Tiefgarage zu legen, äußert sich die Polizei nicht. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sollte das Einzimmerappartement des 71-Jährigen am Tattag zwangsversteigert werden. Die beiden Brandherde lösten einen mehrstündigen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Gesamtschaden in Wohnung und Tiefgarage wird auf eine halbe Million Euro geschätzt