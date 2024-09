"Södern statt zögern" - Die Highlights vom Gillamoos

FDP: Hagen fordert schärfere Migrationspolitik

Die FDP verpasste am Sonntag sowohl in Thüringen als auch in Sachsen den Einzug in den Landtag. Bayerns FDP-Landesvorsitzende Martin Hagen kündigte in seiner Gillamoos-Rede an, seine Partei werde "sehr schonungslos darüber sprechen, wie wir aus diesem Loch wieder rauskommen. Hagen forderte einen anderen Umgang mit der AfD, besonders eine schärfere Migrationspolitik nach dem Terroranschlag von Solingen. "Wir haben offenbar ein Problem mit Menschen, die in Deutschland sind, obwohl sie nicht in Deutschland sein dürften. Und das sind viele." Gleichzeitig wolle er weiter in einem weltoffenen Land leben, betonte Hagen: "Gerade deshalb müssen wir die Migration ordnen."

Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im Bundestag, forderte ebenfalls eine "echte Wende in unserer Migrationspolitik". Zum Attentäter von Solingen sagte er: Es könne nicht sein, dass die Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen einfach die Hände in den Schoß legen, wenn jemand ausreisepflichtig sei. Die Behörden hätten versagt, betonte Dürr.