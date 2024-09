Knobloch: Deutschland droht ein anderes Land zu werden

Die starken Zugewinne der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sind nach Einschätzung der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, ein Einschnitt in der deutschen Geschichte. "Die Ergebnisse markieren eine Abkehr von der bisherigen politischen Kultur der Bundesrepublik", teilte Knobloch mit. "Mit diesem Tag, obendrein genau 85 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, droht Deutschland wieder ein anderes Land zu werden: instabiler, kälter und ärmer, weniger sicher, weniger lebenswert."

Die AfD legte bei den Landtagswahlen in beiden Bundesländern deutlich auf mehr als 30 Prozent zu. In Sachsen landete die Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, knapp hinter der CDU, in Thüringen wurde sie sogar klar stärkste Kraft. Unabhängig davon, ob es zu einer Regierungsbeteiligung der AfD komme oder nicht - der Schaden sei angerichtet, beklagte Knobloch, die als kleines Mädchen den Terror der Nationalsozialisten erlebt hatte.

Knobloch: Mehr als ein politischer Betriebsunfall

Wenn die Parteien der demokratischen Mitte beispielsweise in Thüringen nur noch eine Minderheit der Wähler überzeugen könnten, sei das mehr als ein politischer Betriebsunfall, betonte die IKG-Präsidentin und Holocaust-Überlebende. "Niemand möge jetzt noch von 'Protest' sprechen oder andere Ausflüchte suchen." Die zahlreichen Wähler hätten ihre Entscheidung bewusst getroffen. "Viele wollten die Extremisten an den Rändern in Verantwortung bringen."

Die politischen Folgen dieser Wahl bekomme das ganze Land zu spüren - weit über Thüringen und Sachsen hinaus, sagte Knobloch. Nicht nur Minderheiten wie die jüdische Gemeinschaft müssten sich nun die Frage stellen, wohin die gesellschaftliche und politische Lage in Deutschland sich entwickle und was das für jeden Einzelnen bedeute: "Wie hier die Zukunft aussieht, ist ab heute wieder eine große und schwierige Frage."

Auschwitz Komitee: "Zutiefst deprimierend"

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, betonte, das AfD-Abschneiden sei für Überlebende der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager "zutiefst deprimierend" - und ein Schlag gegen das Vertrauen, das sie mittlerweile wieder in Deutschland hätten.

"Dass gerade in Deutschland so viele Menschen einer Partei vertrauen, die mehr als braun gesprenkelt ist und sogar von anderen rechtsextremen Parteien in Europa als zu vergangenheitsbehaftet ausgegrenzt wird, ist für die Überlebenden bisher unvorstellbar gewesen", sagte Heubner. Vor der Mehrheit der Demokraten stehe jetzt die wichtige Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen.