BR24-Datenanalyse: Ein Fünftel mehr Radfahrer in München

Alle Stationen zusammengenommen, war von März bis Mai 2020 ein Fünftel mehr Radfahrer unterwegs als in den Jahren zuvor. Am stärksten zugenommen hat der Verkehr in der Bad-Kreuther-Straße. Fuhren hier in den vergangenen Jahren im Zeitraum März bis Mai etwa 261 Räder pro Tag durch, waren es 2020 rund 618 – eine Steigerung von 137 Prozent. Etwa zwei Drittel der gemessenen Radler war in Richtung Stadt unterwegs, ein Drittel stadtauswärts. Die am stärksten frequentierte Zählstelle an der Ecke Erhardtstraße – Ludwigsbrücke verzeichnete ein Plus von 16 Prozent. Statt durchschnittlich 4.064 kamen hier im März, April und Mai 2020 pro Tag etwa 4.716 Radfahrer durch, gleichmäßig verteilt auf beide Messrichtungen.

Zuwachs im April hauptsächlich am Wochenende

Betrachtet man jeden der Monate einzeln, zeigt sich eine unterschiedliche Verteilung des Zuwachses je nach Messstation – das größte Plus hatten alle Stationen aber im April. In diesem Monat war auch die Verteilung auf die Wochentage relativ einheitlich: Alle fünf Messpunkte hatten den größten Zuwachs am Freitag, Samstag und Sonntag, wie die folgende Grafik zeigt: