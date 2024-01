BR24 BayernTrend: Wo Bayerns Parteien aktuell stehen

Die bayerischen Landtagsfraktionen von Freien Wählern und SPD waren schon in Klausur, die Abgeordneten der CSU und der AfD diskutieren in diesen Tagen, die Grünen treffen sich ab Donnerstag. Mitten in dieser politischen Standortbestimmung gibt am Mittwoch ein neuer BR24 BayernTrend Auskunft darüber, wie die Wähler derzeit auf die Parteien im Freistaat blicken.

Alle Ergebnisse sowie Reaktionen finden Sie ab 17 Uhr bei BR24. Zudem analysiert um 17 Uhr BR-Wahlexperte Andreas Bachmann die Zahlen in einem BR24live.

Sonntagsfrage: Wie würden die Bayern jetzt wählen?

Wie würden die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler abschneiden, wenn diesen Sonntag Landtagswahl wäre? Traditionell geht das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap auch der Frage nach, wie zufrieden die Wählerinnen und Wähler in Bayern mit der Arbeit der Staatsregierung und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie mit den Oppositionsparteien sind.

Die wohl umfangreichste landespolitische repräsentative Umfrage im Freistaat ist ein wichtiger Fingerzeig für die Parteien. Hat sich die politische Stimmung seit der Landtagswahl vor mehr als drei Monaten verändert? Im Oktober hatte die CSU bei der Wahl 37 Prozent der Stimmen erhalten. Zweitstärkste Kraft wurden die Freien Wähler mit 15,8 Prozent, gefolgt von AfD (14,6) und Grünen (14,4). Die SPD kam auf 8,4 Prozent, die FDP scheiterte mit 3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die übrigen Parteien kamen zusammen auf 6,7 Prozent.