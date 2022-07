BR-Sternstunden-Projekt: Neues Blindeninstitut in Aschaffenburg

"Hier riecht es ja noch ganz frisch" und "so viel Platz, das ist toll", stellten die Schülerinnen und Schüler bei der ersten Begutachtung des neuen zweigeschossigen Gebäudes erfreut fest. Die alte Schule des Blindeninstituts in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg platzte räumlich aus allen Nähten. Ein neues Schulgebäude musste her. Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit ist in Aschaffenburg ein modernes, 16 Millionen Euro teures Gebäude entstanden.

Ganztagsangebote für 120 Kinder und Jugendliche

Dort werden etwa 120 Kinder und Jugendliche im Alter von wenigen Monaten bis 21 Jahren durch schulische Ganztagsangebote, die "Frühförderung Sehen" und den "Mobilen Sonderpädagogischen Dienst Sehen" begleitet. Bereits im März sind die Schülerinnen und Schüler mit Seh- und Mehrfachbeeinträchtigung in ihr barrierefreies 3.000 Quadratmeter große Schule eingezogen. Da nun jeder seinen Platz gefunden habe und das Haus bunter geworden sei, werde nun endlich Einweihung gefeiert, heißt es von Seiten der Blindeninstitutsstiftung.

Vorteil des Umzugs: Alles an einem Ort

Mit dem Umzug von Elsenfeld nach Aschaffenburg hat sich auch der Name geändert – aus dem Blindeninstitut Untermain wurde das Blindeninstitut Aschaffenburg. Es beherbergt neben geräumigen Klassenzimmern und Fluren einen Sehförderraum, ein Therapiebad und einen Multi-Sensorik-Raum. Je nach Bedarf werden hier alle Sinne angesprochen: Neben einem Wasserbett, das mit einer Musikanlage verbunden ist, so dass die Bässe spürbar werden, können die Mädchen und Jungen auch in ein Bällebad eintauchen, das die Farben wechselt. Ein Magic-Carpet bietet interaktive Spielmöglichkeiten, indem Bildelemente auf den Boden projiziert werden.

Schulleiterin Heike Sandrock sagte im Gespräch mit BR24: "Das Förderzentrum hat vor allem auch den Vorteil, dass alle Dienste, die wir anbieten, an einem Ort sein werden. Die Schule, die heilpädagogische Tagesstätte, die Therapieabteilung, die Frühförderung und der "Mobile sonderpädagogische Dienst Sehen" – alle in einem Gebäude, was natürlich Synergien ermöglicht".