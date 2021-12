Förderzentrum in Würzburg: Sternstunden ermöglicht Sanierung

Daniel Marjanovic ist einer von rund 270 Schülerinnen und Schülern, die auf die Hans-Schöbel-Schule im Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Würzburg-Heuchelhof gehen. Gleichzeitig kann er hier das breite Therapieangebot nutzen: "Ergotherapie habe ich, weil ich eine Halbseitenlähmung habe. Da wird vieles gemacht, einfach dass sich das Ganze nicht verschlimmert und es beweglich bleibt." Aktuell macht der 16-Jährige seinen Abschluss. Seit neun Jahren, seit seiner Einschulung also, bekommt er Physio-, Moto- und Ergotherapie.

Förderzentrum: Therapie und Schule wird kombiniert

Das besondere hier: Alles geht Hand in Hand. "Ich glaube das ist ein großer Vorteil an einem Förderzentrum wie unserem: Dass die Familien extrem entlastet werden, weil Schule und therapeutische Förderung an einem Ort stattfindet", sagt Karin Baumgärtner, Direktorin des Förderzentrums und Vorsitzende des Vereins. Umso wichtiger, dass die Voraussetzungen dafür stimmen. Doch während Schule und Internat in den vergangenen Jahren saniert wurden, sind die Therapieräume noch aus den 70ern.

Marode Heizungen, Wasserrohre und Elektronik

"Was gar nicht gut funktioniert, ist die Heizung. Es kann sein, dass die im Winter unzuverlässig ausgeht. Es ist bitterkalt und die Fenster sind zugig", sagt Ergotherapeut Holger Heid. Die Räume sind auf dem Stand von vor 50 Jahren. Auch die Decke hat ihre besten Jahre hinter sich: mehrfach notdürftig repariert, die Lampen surren: "Das ist ein ablenkendes Geräusch, gerade für Kinder mit epileptischen Anfällen. Das kann sogar einen auslösen, kommt aber zum Glück sehr selten vor. Trotzdem: Es bedeutet Stress für die Kinder."