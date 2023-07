BR-Mitmischen: Grundschüler vor Mikro und Kamera

Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Und wie lange dauert das, bis Sie alles ins Radio bringen? Und haben Sie manchmal Bauchweh, also sind Sie aufgeregt, wenn Sie zum Beispiel über einen Brand berichten? Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler der 4c der Grundschule Dillingen viele mitgebracht. Mit dem Zug waren sie von Dillingen nach Donauwörth gefahren, um heute beim BR-Mitmischen dabei zu sein.

Ran an die Technik - aufnehmen, einspielen, schneiden

Die Fragen durften die 26 Schülerinnen und Schüler gleich mal ins BR-Mikro einsprechen, um sie später dann auch selber zu einer Umfrage zusammenzuschneiden, die dann so auch im Radio gesendet wurde. Rechter Mausklick, Marke setzen, dann linker Mausklick, Leertaste: Erstaunlich schnell hatten die Kinder die Abläufe am Computer drin. Umso größer dann die Begeisterung, ihre aufgenommenen Stimmen zu hören.

Fragen über Fragen an die beiden BR-Korrespondenten

Die BR-Korrespondenten für die Landkreise Dillingen und Donau-Ries, Judith Zacher und Tobias Hildebrandt, plauderten dann auch noch ein wenig aus dem Nähkästchen. Warum es manchmal sogar besser ist, alleine unterwegs zu sein, weil man eben einfach flexibler und schneller ist. Auch darüber, wie man an Informationen kommt, wie der Tagesablauf ist und wie die Zusammenarbeit mit dem Studio Augsburg und dem BR in München ist: All das hat die kleinen Besucher interessiert. Der Film über den Besuch ist dann in der BR-Sondersendung zur "Mitmischen"-Aktion am Donnerstag ab 19.00 im BR Fernsehen Uhr zu sehen.