BR-Bergtour in Franken: Wandern mit dem Berge-Team

Steile Steige, wurzelige Wege

Nur bei steilen Rampen wie dem Anstieg zur Petershöhle wurde es stiller. Aber: "Nauf und nunder, genauso gehört sich‘s", sagte Antje Pötz, mit ihrer Tochter aus Bamberg angereist, und nicht nur die Topografie hat es ihr angetan: "Nette, entspannte Leute – man könnte um diese Jahreszeit nicht schöner laufen."

Viele haben sich beworben, weil sie eine besondere Beziehung zu den Sendungen haben. Lisa Herrlein, die vom Gipfel des Hirtenbergs ihren Hof sehen kann, und ihr Mann sind samstags fürs Bayern 2- Rucksackradio schon auf den Beinen und an Sonntagen rechtzeitig vor Bergauf-Bergab zurück von ihren Ausflügen. Für Jeanette Höhn aus Bayreuth war das "Highlight heute, Michi Düchs mal live zu sehen", nachdem sie seinem Instagram-Account schon lange folgt. Thomas Teistler aus München hatte in der Web-Video-Serie Bergemenschen die Bergwanderführer-Ausbildung kennengelernt. "Da hab ich mir gedacht, das kannst mal ausprobieren". Im Januar will er die Abschlussprüfung ablegen.