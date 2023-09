Mit Kinderwagen oder barfuß: Natur-Erlebnispfad in Rödental

Er ist dreieinhalb Kilometer lang, entlang der Strecke gibt es Infotafeln und vor allem können Wanderer und Spaziergänger viel Natur erleben und kennenlernen: Im Rödentaler Stadtteil Mönchröden hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) einen Natur-Erlebnispfad am Freitag eröffnet. Am Tag der Deutschen Einheit, am Dienstag, den 3. Oktober, finden zudem zwei geführte Wanderungen auf dem Pfad statt.

Schautafeln informieren über Wiesen, Alleen und Bienen

Der Wanderpfad wurde in den vergangenen vier Monaten gestaltet und kann ab sofort erwandert werden. Auf insgesamt 28 Schautafeln zu den Themen Wald, Feld und Wiese, Alleen und Bienen können alle Interessierte, von jung bis alt, etwas über die Natur vor Ort erfahren, so Frank Reißenweber, der erste Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Coburg.

Barfuß natürliche Untergründe erleben

An interaktiven Stationen können Kinder und Jugendliche außerdem verschiedene Klanghölzer ausprobieren oder einen Barfußpfad mit natürlichen Untergründen erlaufen. Der neue Natur-Erlebnispfad sei genau auf die Gegebenheiten rund um Mönchröden angelegt, was ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu sonstigen Naturlehrpfaden sei, so Reißenweber.

Die Kosten für den Pfad liegen bei etwa 20.000 Euro. Lokale Unternehmen unterstützen das Projekt finanziell. In knapp zwei Stunden sei der Pfad zu erkunden, der auch für Familien mit Kinderwägen und Senioren gedacht sei.