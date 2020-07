BR-BayernTrend - Juli 2020

K-Frage 2021: Söder liegt mit großem Abstand vorn

Wer die CDU/CSU zur Bundestagswahl 2021 in den Wahlkampf führen wird, ist bislang offen. Im Zuge des Bund-Länder Corona-Krisenmanagements ist das Ansehen von Markus Söder bundesweit gestiegen. Das hat dazu geführt, dass er auch als Kanzlerkandidat der Union gehandelt wird. Die Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel an der Sitzung des bayerischen Kabinetts auf Schloss Herrenchiemsee am 14. Juli hat diese Diskussion weiter angefacht.

Eine große Mehrheit der Wahlberechtigten in Bayern (77 Prozent) ist der Meinung, dass der Ministerpräsident und CSU-Chef ein guter Unions-Kanzlerkandidat wäre. Söder überzeugt damit weit mehr Menschen im Freistaat als die drei CDU-Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen, Friedrich Merz (27 Prozent), Norbert Röttgen (19 Prozent) und Armin Laschet (11 Prozent).