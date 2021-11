Bombe in Mühldorf entschärft - Anwohner können in Häuser zurück

Aufatmen in Mühldorf am Inn: Die Fliegerbombe in einem Neubaugebiet im Norden der Stadt ist erfolgreich entschärft worden. Das teilt das Landratsamt Mühldorf mit. Alle Absperrmaßnahmen sind aufgehoben, auch der Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen.

3.800 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen

In einem Umkreis von einem Kilometer um den Fundort des Blindgängers war das Gebiet seit der Früh evakuiert worden. Betroffen waren rund 3.800 Anwohnerinnen und Anwohner. Die meisten verließen das Gebiet selbständig. Alle Anwohner sowie die Mitarbeitenden der Gewerbebetriebe und die insgesamt 280 Einsatzkräfte befanden sich zum Zeitpunkt der Entschärfung in Sicherheit.

Alle Personen in Sicherheit

Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, wurden 43 Menschen in der Turnhalle einer Berufsschule betreut. In einer Grundschule versammelten sich 30 Menschen, die sich coronabedingt in Quarantäne befinden. Sie wurden vom Bayerischen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst und der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft versorgt. Die Entschärfung begann um 13.15 Uhr, nachdem ein Polizeihubschrauber das betroffene Gebiet mit einer Wärmebildkamera abgesucht hatte.

Menschen können in Wohnungen zurück, Bahnverkehr wieder aufgenommen

Rund 80 Minuten später dann die Entwarnung: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Inzwischen sind die Straßensperren aufgehoben, die Menschen können zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Das Bayerische Rote Kreuz organisiert den Rücktransport gehbehinderter Personen. Auch der Bahnverkehr wurde wieder freigegeben. Fahrgäste werden gebeten, sich über die Webseiten der Bahn und der Südostbayernbahn zu informieren. Die Bürgertelefone am Landratsamt unter den Telefonnummern 08631/699-425 sowie -415 sind noch bis 16 Uhr zu erreichen.

Die Fliegerbombe war gestern bei der Sondierung in einem Neubaugebiet im Norden von Mühldorf entdeckt worden.