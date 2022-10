Böllerschützen, Bläser und Jäger treffen sich in Schloss Grünau

Schloss Grünau bei Neuburg an der Donau ist Austragungsort der internationalen Jagd- und Schützentage. Mit 400 Ausstellern und 25.000 Besuchern im vergangenen Jahr ist sie die größte Outdoormesse für Jäger und Schützen in Deutschland. Die Messe dauert bis Sonntag. Zugleich findet auch der erste Bundesjägerinnentag statt.

Neben dem Bayerischen Jagdverband, der zuletzt forderte, dass Hirsche frei wandern können, sind der Deutsche Jagdverband und der Landesjagdverband Baden-Württemberg mit einem eigenen Stand vertreten. Auch viele Teilnehmer aus Österreich haben sich angemeldet, unter anderem rund 200 Schützen aus Tirol.

Greifvögel, Jagdhornbläser und Böllerschützen

Im Schloss Grünau kann die Messe in der Natur stattfinden. So können die Jagdhunde im Freien vor dem Schloss und nicht auf Showbühnen präsentiert werden. Adler und Falken sind bei der Greifvogel-Vorführung unter freiem Himmel zu sehen. Auf die Messebesucher warten ein Biergarten und Führungen durch den ans Schloss angrenzenden Auwald. Neben den Messeständen gibt es Auftritte diverser Jagdhornbläsergruppen, Fahnenabordnungen, der schottischen Drum and Pipe Band, der Gebirgs- und Böllerschützen und Blaskapellen. Am Sonntag geben 300 bis 400 Jagdhornbläser ein Abschlusskonzert im Schlosshof.