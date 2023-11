Böller-Explosion: Jugendliche sollen Rohrbombe gebaut haben

Zwei 15-jährige Jugendliche, die in Landshut an Halloween durch die Explosion eines Feuerwerkskörpers schwer an Händen und im Gesicht verletzt worden sind, haben offenbar auch eine voll funktionsfähige Rohrbombe gebaut. Laut einer Meldung der Polizei Landshut am Donnerstag hatten weitere Jugendliche nach der Explosion des Feuerwerkskörpers die rund 30 Zentimeter lange Rohrbombe in dem Bach Pfettrach bei Altdorf verschwinden lassen. Experten des Landeskriminalamtes konnten sie am Mittwoch bergen und unschädlich machen, wie die Polizei weiter berichtete.

Unfall an Halloween - Widersprüchliche Aussagen

Am Halloween-Abend waren die zwei Jugendlichen nach einer Feuerwerksexplosion schwer an Händen und Gesicht verletzt worden. Die beiden 15-Jährigen hatten danach gegenüber der Polizei angegeben, dass jemand die Pyrotechnik in ihre Richtung geworfen habe.

Die Polizei fand aber schnell Widersprüche. Bei einer Durchsuchung bei einem der Jugendlichen konnten in der elterlichen Wohnung verdächtige Substanzen sichergestellt werden. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Teenager das Sprengstoffgemisch vermutlich selbst hergestellt haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat sowie wegen Verstößen nach dem Sprengstoffgesetz gehen weiter.