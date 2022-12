Bischöfe erinnern an Friedensbotschaft der Heiligen Nacht

Zu Beginn der nächtlichen Christmette im Regensburger Dom St. Peter hat Bischof Rudolf Voderholzer an Heiligabend seine Erleichterung darüber ausgedrückt, dass "fast ganz normal" der Gottesdienst gefeiert werden kann, "von ein paar Einschränkungen aus Vorsicht vor Corona" abgesehen. Und: "Wir haben es nicht nötig, in den Turbulenzen der Welt unterzugehen. Wir sollen vielmehr zur Humanisierung der Welt beitragen", so Voderholzer.

Weihnachtsevangelium keine idyllische Erzählung

In seiner Predigt sagte Bischof Voderholzer, dass das Weihnachtsevangelium nach dem Evangelisten Lukas durchaus keine idyllische Erzählung sei, sondern ein "geschichtliches Gemälde, das ein Gegensatzpaar gegenüberstelle: Auf der einen Seite Kaiser Augustus, den mächtigsten Mann seiner Zeit, der 45 Jahre lang über das Römische Reich herrschte. Zwar habe er den Bürgerkrieg überwunden, aber unter seinem "Frieden" seien die Völker unterdrückt und ausgebeutet worden. Allerdings habe er auch das umspannende römische Straßennetz eingerichtet, auf dem die Apostel, insbesondere Paulus ihrer intensiven christlichen Missionstätigkeit nachgehen konnten; die bekanntlich über Soldaten und Kaufleute schon damals bis nach Regensburg wirkte, so Voderholzer.

Wo Gott die Ehre gegeben wird, da kann auch Frieden werden

Auf der anderen Seite aber steht dem im Evangelium die arme Familie gegenüber. Die Jungfrau Maria habe den Retter der Welt hervorgebracht, der die "Ermöglichungsbedingung" von Friede und Versöhnung der Völker in Fülle bedeute – und nicht allein die Abwesenheit von Krieg. "Wo Gott die Ehre gegeben wird und Religion nicht bloß politisch funktionalisiert wird, da kann auch auf Erden Frieden werden", sagte Bischof Voderholzer nicht zuletzt mit Blick auf Russland und auf die leidende Ukraine.

Voderholzer bittet für Frieden in der Ukraine und der Welt

Anfangs hatte er daran erinnert, dass manche schon von einer "Kriegsweihnacht 2022" sprechen, was insbesondere für die Menschen in der Ukraine zutrifft. Der Bischof erbat aufs Neue den Frieden gerade für die Ukraine, aber auch für die ganze "so oft unter Todesschatten liegende Welt“. Schließlich sei das Christuskind mit seinem Lächeln in Wehrlosigkeit buchstäblich "entwaffnend" der Welt entgegengekommen.

Domspatzen sorgen für feierliches Ambiente

Die Domspatzen sangen unter Domkapellmeister Christian Heiß, teils auch von der Balustrade des Hauptchores aus. Begleitet wurden sie von Organist Franz Josef Stoiber. Besonders ergreifend war in diesem Jahr erneut der musikalische Abschluss des Gottesdienstes, als die Domspatzen das traditionelle "Quem pastores laudavere" und das "Stille Nacht, heilige Nacht" in der weithin dunklen Kathedrale sangen.