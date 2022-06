Biber und Gelbvieh: Familienwanderung entlang des Sinngrunds

Los geht es im Staatsbad Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen). Wer mit dem Auto kommt, der stellt es am besten auf dem öffentlichen Parkplatz am Kurpark ab. Hier startet die Wanderroute entlang des Sinngrunds.

Nach etwa 700 Metern führt der Weg vorbei an der Biberplattform. Die Plattform, deren Form an einen Biberschwanz erinnert, liegt etwas unterhalb des Wanderwegs und ist durch einen kleinen Stichweg erreichbar. Zu sehen ist eine vom Biber geschaffene Auenlandschaft. Um einen der haarigen Baumeister in seiner Landschaft zu entdecken, muss man allerdings ein bisschen Glück haben.

Fränkisches Gelbvieh und Bronzeplastiken

Weiter geht es durch den Wald. Nach ein paar hundert Metern taucht eine große Weide auf. Hier weiden an der Sinn gelb-braune Kühe. Es ist fränkisches Gelbvieh, die traditionelle Rinderrasse der bayerischen Rhön. Manchmal sieht man dort auch einen schneeweißen Silberreiher auf der Weidefläche oder an der Sinn.

Der Weg führt weiter zum Dorf Eckarts. Hier sollte man sich den kleinen Dorfplatz unbedingt näher anschauen. Dort sind Bronzeplastiken des berühmten Künstlers Reinhard Dachlauer zu sehen – er hat die bekannte Plastik "Bulle und Bär" zum 400-jährigen Bestehen der Frankfurter Börse geschaffen. Für diejenigen, denen nun nach einer Stärkung zumute ist, gibt es einen Landgasthof, in dem sich gut einkehren lässt.

Rast in Eckarts und zurück

Von Eckarts führt der Wanderweg erst zurück auf der gleichen Route entlang der Weidefläche, bis er am Ende nach rechts abzweigt und dort wieder auf den Biberlehrpfad trifft. Die Route führt jetzt mehr oder weniger direkt entlang der Sinn. Aufmerksame Wanderer entdecken hier vielleicht einen Eisvogel, eine Wasseramsel oder eine Gebirgsstelze. Sobald dann die ersten Häuser des Staatsbads zu sehen sind, ist es nicht mehr weit zum Parkplatz.

Fazit: Tiere, Wald, die Sinn und Kultur – das alles hat die 5,5 Kilometer lange Wanderroute zu bieten und ist damit hervorragend für die ganze Familie geeignet. Viel Freude beim Nachwandern!