Bei der zweiten Tour der BR Wanderwoche lernen wir eine andere Seite des Fichtelgebirges kennen. Wir erkunden das Grenzgebiet zur Tschechischen Republik und erfahren viel über die Geschichte der Porzellanherstellung in der Region. [ mehr - zum Artikel: Mittwoch, 08. Juni 2022 - Porzellan und Geschichte an der Eger ]

Vom See über Sagen und Saale zum Schnaps: So lässt sich die dritte Tour der BR Wanderwoche in vier Schlagworten beschreiben. Wir wandern von Weißenstadt über den Waldstein und die Saalequelle zurück in eine kleine Brennerei. [mehr - zum Artikel: Donnerstag, 09. Juni 2022 - Sagen am Waldstein und Schnaps an der Saale ]