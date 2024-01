Biathlon: Wenn die Welt am Arber zu Gast ist

"Andere zahlen ein Schweinegeld"

Die Pisten sind sein Kerngebiet. Je nach Bedingungen muss er sich dafür auch einmal Nächte um die Ohren schlagen. Seit 21 Jahren macht er das. "Ich muss sagen, ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich darf das Riesenteil fahren. Andere zahlen ein Schweinegeld dafür, dass sie vielleicht mal ein Stück geradeaus fahren. Ich mach das drei Monate", schwärmt Wenzl, "Mir macht das wirklich Spaß. Wenn man auf den Wettkampf schaut: Du hast es! Du bist der, der das schafft! Da bin ich schon mächtig stolz drauf, dass wir einen internationalen Wettbewerb abwickeln."

"Dann trinken wir ein Bier"

Ein Gefühl, das OK-Chef Unnasch und Stadionleiter Schneider teilen. Ein bisschen Hektik sei da eingepreist. "Dann trinken wir ein Bier und dann passt das", erzählt Unnasch, "Es ist doch so: Wir dürfen es machen, andere wollen es. Und das Schöne ist: Wir können es auch!" In der Tat gibt es mehr Bewerber als IBU-Cups. Der Standort am Arber hat aber über Jahre überzeugt. Das sieht auch der Deutsche Skiverband so. "Von der Veranstaltung her kann man glaube ich sagen, dass sich da in den letzten Jahren ein absolut Klasse-OK gebildet hat. Das Arber-Event gehört mittlerweile absolut in den internationalen Kalender rein, und da ist es auch zurecht“, lobt Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling am Telefon.

100.000 Euro Kosten

Aber solch eine Veranstaltung ist natürlich mit Kosten verbunden. Nicht nur die Pisten wollen präpariert werden. Am Schießstand schleifen und streichen Wenzls Kollegen die Scheiben, legen die Schießbasis an, bauen die Stadioninfrastruktur auf. 100.000 Euro kostet die Durchführung die Veranstalter. Vom Landkreis Regen und vom Internationalen Biathlonverband gibt es Zuschüsse. "So dass es für uns zumindest kein Draufzahlgeschäft ist“, wie Organisator Unnasch erläutert. Die Zuschauerzahlen bleiben überschaubar. Mit bis zu 500 Menschen rechnen sie hier – auch wenn das für IBU-Cup-Verhältnisse durchaus beeindrucken kann.

Der Moment der Wahrheit

Zwei Wochen nach unserem ersten Besuch fahren wir erneut hinauf zum Arber. Dieses Mal ist der Schnee an den Straßen verschwunden, die Sonne strahlt. Im Schatten der Bäume zeigt das Thermometer sieben Grad an. "Das Wetter hat uns zuletzt nicht gerade unterstützt“, sagt Stadionleiter Sepp Schneider. Doch jetzt wird es ernst. Der IBU-Renndirektor Kristjan Oja ist angereist. Es sind noch drei Tage bis zum Wettbewerbsstart. Oja arbeitet seinen strengen Vorgabenkatalog ab, schaut sich alles genau an. Vorm Schießstand ruft er Schneider und Unnasch zu sich. "Everything’s fine. We can start“, sagt der Este auf Englisch und streckt den Daumen nach oben.

100 ehrenamtlicher Helfer

Sepp Schneider ballt vor Freude die Faust. "Fertig! Das Stadion schaut super aus. Und wenn der Renndirektor hier ist und das abnimmt, dann ist das schon eine Erleichterung für die ganze Mannschaft, die hier mitgeholfen hat, das Stadion vorzubereiten." Und diese Mannschaft wird noch wachsen. Bis zu 100 Helfer sind am Wettkampftag im Einsatz. Ehrenamtlich, wie Sepp Schneider. Aber nach vier Wochen Vorbereitung ist das nun die Kür für das Organisationsteam des Biathlon-Events am Großen Arber.