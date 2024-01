Der schwere Weg zu Ski-Star - die Nachwuchselite fährt am Arber

Die Bergstation am Großen Arber. Es ist neblig, es regnet in Strömen und die Piste ist aufgeweicht. Kein Wetter, bei dem Skifahren besonders viel Spaß macht. Aber dem Skinachwuchs bleibt keine Wahl. "Es ist ja nicht so lang, das geht schon", macht Franca Salhi sich selbst und auch den anderen Mut. Die 15-Jährige Passauerin ist derzeit eines der größten Talente im alpinen Skisport im Bayerischen Wald. Beim Deutschlandcup muss sie unter anderem ihre technischen Fähigkeiten vor den kritischen Augen verschiedener Stützpunkttrainer zeigen. Allerdings würde sie lieber auf einer harten vereisten Piste fahren.

Deutschland bleibt Skination

Der Große Arber war bereits mehrfach Gastgeber alpiner Weltcuprennen. Zuletzt im Jahr 2011. Damals jubelte Viktoria Rebensburg über ihren Riesenslalomsieg. Zwei Jahre später fuhren die Herren am Arber Europacuprennen – mit dabei waren viele heute bekannte Stars. Unter anderem Linus Straßer oder Cyprien Sarrazin. Seitdem haben auf dem höchsten Bayerwaldberg mit seiner fordernden Wettkampfpiste keine internationalen Toprennen mehr stattgefunden. Und seit Monika Bergmann und Alois Vogl vor etlichen Jahren ihre Rennskier in die Ecke gestellt haben, fehlen auch Siegfahrer aus der Region. Dennoch ist Patrick Weghofer optimistisch. Der Frauenauer ist Trainer beim Skiverband Bayerwald: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Unsere Jugendlichen sind im internationalen Vergleich momentan ganz vorn dabei." Dennoch gibt Weghofer zu, dass inzwischen weniger Kinder zum Renntraining kommen.

Riesiger Aufwand für Nachwuchsrennfahrer

Der Weg in den Weltcup ist für Skirennläuferinnen und -läufer aus dem Bayerischen Wald aufwändig. Im Mittelgebirge fällt aufgrund des Klimawandels immer weniger Schnee, viele Pisten sind auch jetzt nicht befahrbar. Außerdem sind die Hänge im Vergleich zu jenen im Alpenraum oft weniger fordernd. Deswegen müssen Nachwuchsathleten allein schon wegen der notwendigen Fahrten in alpine Skigebiete hohe Kosten in Kauf nehmen. Dazu kommt der Aufwand für die Ausrüstung. Pro Saison kommen so im Jugendbereich rasch zwischen zehn und dreißig Tausend Euro zusammen. Ohne Sponsorenhilfe ist das für die Eltern kaum finanzierbar. Dazu kommt, dass die Jugendlichen Sport und Schule unter einen Hut bekommen müssen.

Schulen müssen Leistungssport mittragen

Franca Salhi geht in eine Realschule. In der Wintersaison ist sie die meiste Zeit vom Präsenzunterricht befreit. "Ich bekomme die Unterlagen nachgeschickt und muss halt dann die Aufgaben erledigen, wenn wir vom Skifahren heimkommen," erklärt die 15-Jährige. Unterrichtsbefreiungen bekommt sie nur dann, wenn die Noten passen. Neben Schule und Training kommt dann auch noch die Zeit im Skikeller.

Nachwuchsathleten präparieren selbst

Mindestens sechs Paar Rennski hat Franca Salhi zur Auswahl. Sie ist selbst dafür verantwortlich, dass die Kanten geschliffen sind und der Belag gewachst ist. "Ich brauche pro Paar Ski etwa 40 Minuten", weiß sie. Viel Zeit für Freunde und die Dinge, die 15-Jährige sonst beschäftigen, bleibt ihr nicht: "Klar, manchmal denkt man sich schon, dass man lieber mit Freunden was gemacht hätte. Aber es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag nicht da bin, ich hab‘ schon auch mal Zeit. Ich finde das grade nicht so schlimm."