Bewährungsstrafe für Lkw-Fahrer nach Chaosfahrt in Fürth

Im Prozess um die folgenschwere Trunkenheitsfahrt eines Lkw-Fahrers durch ein Wohngebiet in Fürth ist das Urteil gefallen. Der 51-Jährige ist zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Außerdem muss er seinen Führerschein abgeben. Für eine Dauer von drei Jahren dürfe ihm keine deutsche Behörde eine neue Fahrerlaubnis ausstellen, sagte Richterin Sabine Becker-Jastrow am Amtsgericht Fürth. Er habe sich unter anderem der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Brandstiftung schuldig gemacht.

Bei Fahrt in emotionalem Ausnahmezustand

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von drei Jahren und den Entzug der Fahrerlaubnis gefordert. Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Das Gericht folgte beim Urteil nicht dem Staatsanwalt, sondern berücksichtigte unter anderem die emotionale Ausnahmesituation des Lkw-Fahrers.

Fahrer hatte Trunkenheit früh gestanden

Der 51-Jährige hatte im Februar in der Fürther Hardstraße ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Er war an dem Abend betrunken unterwegs, was er bereits zum Prozessauftakt eingeräumt hatte. Für seine Tat entschuldigte er sich mehrfach. Er habe bereits am Nachmittag des Unfalltages Wodka getrunken, nachdem er erfahren habe, dass seine Frau erneut an Krebs erkrankt sei. Mit knapp drei Prozent Promille Alkohol im Blut war er zur Tatzeit vermindert schuldfähig, hieß es bei der Urteilsbegründung.