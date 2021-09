Betrunkener will am Öschlesee chillen und gerät in einen Sumpf

Die Wasserwacht hat einen Betrunkenen aus seinem Sumpf am Öschlesee im Gemeindegebiet von Sulzberg im Landkreis Oberallgäu gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige dort am Mittwoch in den frühen Morgenstunden unterwegs. In der Dunkelheit verlor er die Orientierung und geriet in das Sumpfgebiet, wo er stecken blieb und schließlich den Notruf wählte.

Wasserwacht zieht Betrunkenen aus dem Sumpf

Die Einsatzkräfte fanden ihn nach längerer Suche im Bereich des nordöstlichen Seeufers weitab vom Spazierweg. Nachdem er bereits tiefer im Sumpf eingesunken war, rückten acht Mitglieder der Wasserwacht Kempten mit einem Motorboot aus. Sie zogen den Mann aus dem Morast. Da er leichte Unterkühlungen hatte, brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik.

Mann wollte am See chillen

Der Polizei sagte der Mann, dass er zum "Chillen" an den Öschlesee gekommen sei. Es stellte sich heraus, dass er stärker alkoholisiert war. Einen genauen Promillewert nannte die Polizei nicht.