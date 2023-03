Betrug mit Krypto: Frau verliert hunderttausende Euro und Haus

Der Betrug zog sich über mehrere Monate: Im Juli 2023 stößt eine Frau aus dem Landkreis Würzburg im Internet auf eine Firma, die hohe Renditen im Bereich des Handels mit Kryptowährung verspricht. Als die Masche der Betrüger auffliegt, hat die 61-Jährige eine hohe sechsstellige Geldsumme verloren. Das Geld hatte sich die Frau in teils hohen Summen von Freunden und Bekannten geliehen. Um die Schulden zurückzuzahlen, musste sie schließlich auch ihr Haus verkaufen.

Betrüger setzen Frau massiv unter Druck

Die erste Überweisung der Unterfränkin betrug nur 250 Euro. Doch darauf folgten laut Polizei unzählige weitere Überweisungen mit hohen Geldsummen. Die dpa spricht von 860.000 Euro, die die Frau insgesamt überwiesen haben soll. "Dabei erhielt sie nahezu tägliche Anrufe von einem vermeintlichen Anlageberater, der sie massiv psychologisch unter Druck setzte", heißt es von der Polizei.

Die Betrüger gaben vor, sich auf hochspekulative Kryptowährungen, wie etwa Bitcoin, spezialisiert zu haben. Als sich die Frau dann den vermeintlichen Gewinn von 600.000 Euro auszahlen lassen wollte, forderten die Betrüger immer wieder neue Gebühren für die Freigabe des Geldes. Im März 2023 habe die 61-Jährige den Betrug schließlich erkannt und Anzeige erstattet, die Kripo Würzburg ermittelt.

Zahl der Betrugsdelikte nimmt zu

Die Polizei warnt wiederholt vor Betrugsmaschen in diesem Stil. Zwar sei die Schadenssumme nicht immer so hoch wie im genannten Fall, mit Blick auf das vergangene Jahr bemerkt die Polizei jedoch mehr derartige Betrugsdelikte. Die Täter agierten teilweise auch aus Callcentern, die sich meist im Ausland befänden. Dadurch, dass die Täter ihr Vorgehen immer wieder neu anpassen, fielen immer wieder Menschen auf die geschickten Taktiken herein.

Die Täter hätten online professionelle Webseiten, die den Geschädigten tatsächlich Kursschwankungen und hohe Zinsgewinne vortäuschen. Von seriösen Anbietern seien diese Betrugs-Seiten fast nicht zu unterscheiden, so die Polizei.

Tipps der Polizei

Zur Vorbeugung solcher Straftaten gibt die unterfränkische Polizei folgende Verhaltenshinweise: