Besonderes Bauwerk: das Gipfelkreuz auf dem Gaishorn

Bild

In den Allgäuer Hochalpen hat man das Gefühl, dass sich Himmel und Erde berühren. Und wenn es nicht die religiöse Dimension ist – so bewegt ein Gipfel doch etwas in einem. Am Gaishorn zum Beispiel.

© BR/Rebekka Preuß

Bildrechte: BR/Rebekka Preuß