Berufungsprozess nach Unfall mit drei Toten in München

Im Berufungsprozess um einen Autounfall mit drei Toten auf der Wasserburger Landstraße in München wird heute das Urteil erwartet. 2019 war der angeklagte Autofahrer zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Dramatische Szenen am brennenden Auto

Der damals 60-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg war mit seinem SUV mit fast 130 km/h auf eine Kreuzung zugerast und hatte einen gerade erst anfahrenden Kleinwagen mit vollem Tempo gerammt. Der Kleinwagen fing Feuer, und auf der Wasserburger Landstraße kam es zu dramatischen Szenen. Augenzeugen versuchten, die Insassen aus dem brennenden Autowrack zu ziehen.

Tod auf dem Weg zur Geburtstagsfeier

Eine 68-jährige Französin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn, ihre Tochter und deren Verlobter starben. Die Familie war auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier gewesen: Eine deutsche Schwiegertochter der Französin wurde an dem Tag 40 Jahre alt. Der Unfall ereignete sich wenige Hundert Meter vor dem Ziel.

Urteil wegen fahrlässiger Tötung

Wegen fahrlässiger Tötung bekam der Angeklagte am Amtsgericht München eine vierjährige Haftstrafe. Er legte Berufung ein, ebenso ein Angehöriger der Todesopfer. Der Prozess wurde neu aufgerollt. Zunächst stehen am frühen Nachmittag die Plädoyers an. Anschließend soll das Urteil verkündet werden.