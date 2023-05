Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal: "schwieriger Winter"

Die Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal haben eine erste Bilanz zur zurückliegenden Saison gezogen und sprechen von einem "schwierigen Winter". Laut Pressemitteilung konnte der Bergbahnverbund zwar dank des Kunstschnees zeitgerecht am 8. Dezember öffnen, insgesamt ist die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber im Vergleich zur Vorsaison aber um acht Prozent gesunken. Vor allem der Rückgang der Tagesgäste war für die Bergbahnen "deutlich spürbar", wie Andreas Gapp, Vorstand des Verbunds, in der Mitteilung zitiert wird.

Gute Pistenverhältnisse und gut ausgelastete Betriebe

Weiter heißt es darin, dass die Betriebe in der Zwei-Länder-Region in den Ferien sehr gut ausgelastet waren. "Betonen möchte ich, dass die Pistenverhältnisse - entgegen der vielfach gegenteiligen Berichterstattungen - ab Saisonstart sehr gut und ausreichend waren. Möglich waren die guten Bedingungen aber nur durch den Einsatz von Maschinenschnee, was zeigt, wie wichtig dieser für uns ist. Aber nicht nur für uns. Denn der pünktliche Saisonstart schafft Planungssicherheit. Für uns, aber auch für viele weitere Betriebe der 2-Länder-Region", sagt Gapp.

Nicht nur bei Bergbahnen profitieren von Maschinenschnee

Denn die Bergbahnen seien nur ein Teil der Wertschöpfungskette. Hinzukommen laut Gapp Hotels, Gastgewerbe, Skischulen oder Sportgeschäfte. Sein Vorstandskollege Johannes Krieg fügt hinzu, dass die Gäste wegen der Inflation und der Berichterstattung "kein Schnee" stark verunsichert gewesen seien. Das Feedback der Urlauberinnen und Urlauber war sehr positiv, wie es in der Mitteilung weiter heißt.