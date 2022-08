OK Bergbahnen prüfen Energiesparmaßnahmen und erhöhen die Preise

Bei den Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen, kurz OK Bergbahnen, wird derzeit geprüft, wie wegen der hohen Kosten Energie eingespart werden kann. So gebe es Überlegungen, die Schneekanonen noch später laufen zu lassen als bisher schon, um durch die dann kältere Außentemperatur in der Nacht Energie einzusparen, sagte der Sprecher der Bergbahnen, Jörn Homburg. Bei allen Sparmaßnahmen dürfe der Betrieb für die Skifahrer und Bergbahnnutzerinnen aber nicht zu sehr eingeschränkt werden.

OK Bergbahnen erhöhen die Ticketpreise

Wegen der stark gestiegenen Kosten, werde man auch nicht umhinkommen, die Ticketpreise diesen Winter zu erhöhen. Es würden allerdings nicht alle Preissteigerungen 1 zu 1 an die Kunden weitergegeben.

Skisaison später starten: keine Option für OK Bergbahnen

Eine Absage erteilte das Unternehmen Überlegungen aus der bayerischen Landespolitik die Skisaison später zu starten. Im Oberallgäu beginne die Saison sowieso schon deutlich später als zum Beispiel in Österreich. Auf das Geschäft im Dezember und in den Weihnachtsferien könne man nicht verzichten.

Alle Bereiche des Seilbahnbetriebs sollen geprüft werden

Der Verband Deutscher Seilbahnen hatte bereits erklärt, alle Bereiche des Seilbahnbetriebs auf den Prüfstand zu stellen. Dazu zählen eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit, ein Abschalten der Sitzheizungen, aber auch Einschränkungen bei der Beleuchtung und Innenraumtemperaturen.