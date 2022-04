Berg-Tipp: Ausflug zur Krokus-Blüte am Hündle im Oberallgäu

Lila-weiß, so präsentieren sich gerade die Berghänge am Hündle bei Oberstaufen. Denn jedes Jahr nach der Schneeschmelze erblühen hier oben, auf rund 1.000 Metern, Tausende kleine Wildkrokusse und verwandeln die Wiesen in ein lila-weißes Blütenmeer.

Mit der Hündle-Bahn oder zu Fuß auf den Berg

Zu erreichen ist das Naturschauspiel ganz einfach. Für die Fleißigen geht es auf dem geteerten Fahrweg von der Talstation der Hündle-Bahn zu Fuß rund 250 Höhenmeter nach oben. Wer es bequemer mag, nimmt einfach die Bahn. Für Erwachsene kosten Berg- und Talfahrt zusammen 19 Euro, Kinder zahlen 10 Euro.

Der Wanderweg zu den Krokussen ist auch für Kinder geeignet

Oben angekommen, kann man entweder noch einen kurzen Abstecher auf den Gipfel, den Hündlekopf, machen, oder gleich den Schildern mit dem Aufdruck "Zur Krokusblüte" folgen. Der Weg ist breit und fällt an keiner Stelle steil ab, so dass man auch kleine Kinder bedenkenlos wandern lassen kann. Werden die kleinen Beine doch mal müde, ist der Weg auch für Kinderwagen geeignet. Und während unten im Tal der Große Alpsee glitzert, erreicht man dann nach rund 20 Minuten Wanderung das Ziel: Die Wiesen rund um die Hochsiedelalpe. Unzählige kleine Blüten in lila oder weiß überziehen hier gut 20 Hektar.

Auch Gasthäuser und eine Rodelbahn gibt's auf dem Hündle

Den Ausflug ausklingen lassen kann man dann zum Beispiel auf der Terrasse einer der bewirtschafteten Alpen oder, wenn jemand noch ein bisschen mehr Action braucht, bei einer Fahrt mit der angrenzenden Sommerrodelbahn.

Das Krokus-Meer - ein lohnendes Naturschauspiel

Auch wenn man zur Krokusblüte am Hündle natürlich nicht alleine ist, es lohnt sich. Schließlich lässt sich das Naturschauspiel jedes Jahr nur für ganz kurze Zeit bewundern.