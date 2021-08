Ausflugstipps Bayern Fahns Ferien- und Freizeittipps

"Sankt Oswald-Riedlhütte: Das ist eine Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau. Nahe an der Grenze zu Tschechien, direkt am Nationalpark Bayerischer Wald. Für Kinder gibt’s da ein tolles Tier-Freigehege. Für Wanderer zwei tolle Berge - den Rachel und den Lusen. Und das Besondere: Der Gipfel des Lusen besteht aus lauter Gesteinstrümmern. Deswegen wird er auch das 'Blockmeer' genannt. Normalerweise kann man in Sankt Oswald-Riedlhütte auch Goldwaschen. Wegen der Pandemie geht das im Moment leider nicht und auch beim Tierpark und dem Waldgeschichtlichen Museum gibt's einige Auflagen. Die Infos finden Sie im Internet, wenn Sie nach Sankt Oswald-Riedlhütte suchen. Trotzdem ein wunderschönes Fleckchen im Landkreis Freyung-Grafenau und damit: Viel Ferienspaß in Sankt Oswald-Riedlhütte."