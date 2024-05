Belohnung für Zuchtarbeit: Bulle für 153.000 Euro versteigert

Top-Vererber: Interesse an Medeon war groß

Mehrere Besamungsstationen hatten starkes Interesse an Medeon. Die Besamungsstationen vermarkten das Sperma der Bullen für die künstliche Besamung. Der sogenannte "Natursprung", bei dem Bulle und Kuh zusammenkommen, wird immer seltener, da es für die Haltung eines Stieres am Hof besondere Auflagen gibt und das Risiko eines Angriffs auf Menschen als hoch eingestuft wird.

Bei der Versteigerung in Schwandorf lieferten sich zwei Stationen ein "Bieterduell", was den Preis immer weiter nach oben trieb. Das letzte Gebot kam von der Besamungsstation Bayern Genetik mit Sitz im oberbayerischen Grub. Deren Leiterin für Rinderzucht Miriam Mehrl ersteigerte dann den hochgelobten Bullen: "Weil er das Komplettpaket mitbringt, das wir suchen: Diese Doppelnutzung, dann natürlich die Hornlosigkeit, was für die Zukunft immer wichtiger wird. Also es ist ein stimmiges Tier."

Doppelnutzung heißt: Die weiblichen Nachkommen von Medeon werden eine hohe Milchleistung haben, aber auch gut Fleisch ansetzen. Bei vielversprechenden Zuchttieren wird schon als Kalb eine genetische Probe genommen, und anhand der DNA - also des sogenannten genomischen Zuchtwerts - konnte man erkennen, dass Medeon sozusagen ein Top-Vererber ist.

Zuchtziel: Hornlosigkeit, Langlebigkeit und Milchleistung

Außerdem ist Medeon mischerbig hornlos. Viele andere hornlose Tiere haben züchterisch noch nicht die Qualität der behornten Tiere erreicht. Ziel ist aber in Zukunft mehr natürlich hornlose Fleckviehrinder zu züchten, um die Verletzungsgefahr im Stall zu verringern und das Enthornen zu vermeiden.

Das Hornlos-Gen wird dominant vererbt. Bei mischerbig hornlosen Bullen werden mindestens die Hälfte aller Nachkommen auch hornlos sein – je nachdem, ob das Muttertier hornlos oder unbehornt ist.

Neben der natürlichen Hornlosigkeit ist auch wichtig, dass die Tiere gesund, fit und langlebig sind. Bayern gilt als Vorreiter in der Fleckviehzucht. Die Genetik der Tiere ist international gefragt. Ganz besonders gute Zuchtbullen - wie Mahango - haben mehrere zehntausend Nachkommen auf der ganzen Welt.