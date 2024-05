Enthornen ohne Schmerz: Örtliche Betäubung soll Pflicht werden

Wenn Kühe Hörner haben, besteht in Laufställen Verletzungsgefahr, für Artgenossen und Menschen. Viele Landwirte setzen auf genetische Hornlosigkeit. Oder: Sie veröden unter sechs Wochen alten Kälbern die Hornknospen, damit ihnen gar nicht erst Hörner wachsen. Dieses sogenannte Enthornen soll schmerzfrei sein. So schreibt es das aktuelle Tierschutzgesetz vor. Was genau dafür getan werden muss, ist noch nicht definiert. Das soll sich jetzt ändern. Laut dem Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes [externer Link] soll die Lokalanästhesie verpflichtend werden. Dafür bräuchte es dann zwingend eine Tierärztin oder einen Tierarzt. Denn nur sie dürfen eine örtliche Betäubung setzen.

Bauernverband gegen die verpflichtende Lokalanästhesie

Der Bayerische Bauernverband ist gegen die verpflichtende örtliche Betäubung. Die Begründung: Landwirte würden schon jetzt schonend veröden, nämlich mit Beruhigungs- und Schmerzmittel. Diese zwei Mittel vor dem Enthornen zu spritzen, ist üblich. Landwirte dürfen diese Mittel, deren Kosten sich auf rund 2,50 Euro belaufen, selbst verabreichen. Beim Enthornen selbst wird ein rund 600 Grad heißer Brennstab für höchstens 10 Sekunden auf die Hornknospe gehalten.

Schmerzausschaltung ist mit Lokalanästhesie effektiver

Um zu prüfen, wie stark die Schmerzen beim Enthornen sind, wurden in Studien die Cortisolwerte – also der Stress – der Kälber gemessen. Mit Beruhigungs- und Schmerzmittel sei der Stress laut Studien [externer Link] zwar geringer als ganz ohne Mittel. Doch mit einem zusätzlichen, dritten Mittel – der Lokalanästhesie – sei die Schmerzausschaltung nochmal effektiver und verringere auch die Wahrscheinlichkeit der späteren Erkrankung der Kälber. So steht es etwa im Abschlussbericht des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zur "Schmerzausschaltung beim thermischen Enthornen von Kälbern".