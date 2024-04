Geblitzt – mit Tempo 248 auf Bundesstraße im Allgäu

Die Bundesstraße 12 zwischen Kempten und Buchloe hat wechselseitig zwei Spuren und verläuft die meiste Zeit sehr gerade. Die Geschwindigkeit ist dort auf 100 Stundenkilometer begrenzt. Die hat ein Autofahrer am Montag deutlich überschritten – laut Polizei war er mit bis zu 248 Stundenkilometern in Richtung München unterwegs.

Hochmotorisierter Sportwagen

Bei der Geschwindigkeitsmessung hatten die Beamten den "hochpreisigen und hochmotorisierten Sportwagen" registriert, der mit 148 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs war. Ein "seltener Ausreißer nach oben", wie es aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West heißt.

Der Fall zeige, dass der geplante Blitzermarathon am kommenden Freitag durchaus seine Begründung habe, so Christian Lindstedt vom Polizeipräsidium in Kempten: "Es gibt einfach noch zu viele Fahrzeugführer, die sich nicht an die Beschränkungen halten und dadurch zur Gefahr werden". Wenn bei derartigen Geschwindigkeiten das Fahrzeug außer Kontrolle geriete, entstünden enorme Schäden.

Fahrverbot und 2.000 Euro Bußgeld

Den Fahrer erwarten jetzt drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Laut Polizei ist es gut möglich, dass er noch gar nichts von seinem Glück weiß, da die Bußgeldbescheide über den Postweg einige Tage dauern.

Interaktive Tabelle: Wo blitzt es in meiner Region?

In Bayern startet am Freitag der Blitzermarathon. Der Freistaat ist eines der wenigen Bundesländer, das im Vorfeld bekannt gibt, wo Blitzer stehen werden. In der folgenden Tabelle finden Sie die vom Bayerischen Innenministerium veröffentlichten Informationen zu den Messstellen.

Sie können in der Tabelle nach Ihrem Regierungsbezirk, Landkreis, Ihrer Postleitzahl oder Ihrem Wohnort suchen – so erfahren Sie genau, an welchen Stellen Ihrer täglichen Routen Sie aufpassen müssen!