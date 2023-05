Bayerns größte Ehrenamtsbaustelle: Höchstädts Sportanlage fertig

Es war ein Kraftakt, für den die Höchstädter Sportler einen sehr langen Atem gebraucht haben. "Am 21. Juli 2008 haben wir angefangen, mit dem Funktionsgebäude", berichtet Vorstand Jakob Kehrle und schaut stolz auf eine große Tafel, die im Eingangsbereich der Sportanlage an der Wand hängt. Über 600 Namen stehen da, viele Fotos sind zu sehen, umrahmt mit unterschiedlichen Farben. "Rot sind die, die über 1.000 Stunden geleistet haben", sagt Kehrle - und das sind einige.

Entstanden ist eine riesige Sportanlage, mit einer überdachten, gepflasterten Stockschützenarena, einer modernen Kegelbahn im ersten Stock, vielen Trainingsräumen, einer Sauna und, fürs gesellige Zusammensein, ein Biergarten.

Über 400 Bauhelfer leisten über 60.000 ehrenamtliche Stunden

Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt, die sind gewachsen in dieser Zeit. Da sind sich die Bauhelfer einig. Sie sind stolz auf das, was sie geschaffen haben. Festgehalten ist das in einigen dicken Baubüchern, die sie im Stüble bei der Kegelbahn durchblättern. Immer wieder entdeckt sich einer von ihnen bei einer der Arbeiten, erinnert sich: Die Deckenverkleidung in der Kim Arena, das war eine der großen Herausforderungen. In sechs Meter Höhe auf dem Gerüst mussten sie da arbeiten. Oder die Pflasterung der mehrere hundert Quadratmeter großen Stockschützenbahn, da mussten alle ran, sonst wäre das nichts geworden.

Viele Hürden waren zu meistern

Fast wäre auch nichts geworden, aus all den großen Plänen. Bereits zwei Jahr nach Baubeginn legte die Stadt ihr Veto ein: zu groß, zu aufwändig, der Unterhalt zu teuer, so die Einwände. Die Sportler um Vorstand Jakob Kehrle aber ließen sich nicht entmutigen. Sie suchten Sponsoren, örtliche Unternehmer wie die Familie Reichhart und Thanner, das bereits verstorbene Ehepaar Grünbeck, und der Bauunternehmer Rudolf Kimmerle sprangen ein. Über eine Million Förderung hat er geleistet, war über Jahre hinweg immer wieder auf der Baustelle, hat mit seinem Know How unterstützt.