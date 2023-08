Bayern startet Anti-Zecken-Kampagne

Egal, ob beim Waldspaziergang, beim Wandern oder Gassi gehen, auf der Liegewiese oder am See, beim Picknick oder Spielen im Grünen: Zecken können einen überall erwischen und stechen – und damit auch gefährliche Krankheiten übertragen.

Damit es dazu nicht erst kommt, hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen nun die Kampagne "Lass dich nicht ZECKEN!" gestartet. Auf Flyern, Postern und Aufklebern wird erklärt, wie man Zeckenstiche vermeidet und was man tun muss, sollten die Milben einen doch erwischen.

Wie das Landesamt mitteilt, wurden dieses Jahr bereits 128 FSME- und 2.060 Borreliose-Fälle in Bayern gemeldet. (Stand 07.08.23). Laut LGL sind 94 von 96 Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. Das heißt, die Gefahr, von einer Zecke gestochen zu werden, ist enorm groß und kann jeden und jede treffen. Umso wichtiger ist es deshalb zu wissen, was man bei einem Zeckenstich tun sollte.

Tipps zum Schutz vor Zecken

Die in Bayern am häufigsten anzutreffende Zeckenart ist der Gemeine Hausbock. Er, wie alle anderen Zeckenarten auch, sind überall dort zu finden, wo es Pflanzen gibt – auch in Städten. Darauf weist der Flyer ausdrücklich hin. Um sich vor den winzigen Blutsaugern zu schützen, sollte man beispielsweise langärmelige Shirts und lange Hosen tragen, am besten sollte die Hosen in die Socken gesteckt werden. Feste Schuhe und helle Kleidung sind ebenfalls von Vorteil. Nach dem Aufenthalt im Freien, sollte man den ganzen Körper nach den Krabbeltieren absuchen, sowie hohes Gras, Gebüsch und Unterholz generell meiden.

Zecken übertragen Borreliose und FSME

In den Flyern wird genau erklärt, wie Zecken richtig entfernt werden und bei welchen Symptomen ärztlicher Rat eingeholt werden sollte. Während Borreliose durch Bakterien verursacht wird und medikamentös behandelt werden kann, ist gegen die virale FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) eine Impfung die wichtigste Maßnahme, so der Flyer.