FSME So schützen Sie sich vor Frühsommer-Meningoenzephalitis

Was ist Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)?

Auslöser der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist ein Virus, das wie die Borreliose von Zecken übertragen wird. Das Robert-Koch-Institut zählt insgesamt 146 Kreise in Deutschland zu den FSME-Risikogebieten, also den Gebieten, in denen ausgehende von den Fallzahlen die Gefahr einer Infektion besonders hoch ist. Zu diesen Risikogebieten zählen auch große Teile Bayerns.

Im Gegensatz zur Borreliose, bei der es mehrere Stunden dauern kann bis die Bakterien aus dem Darm der Zecke in die Blutbahn des Menschen gelangen, kann FSME schon beim Stich durch die Zecke übertragen werden.

FSME Symptome

Nicht immer zeigen sich bei einer FSME-Erkrankung Symptome, rund 70 Prozent der Infektionen verlaufen sogar vollkommen symptomfrei. Wenn sich Symptome zeigen, ähneln diese häufig zunächst denen einer Grippe: Gliederschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen.

Während die Krankheit bei vielen Patienten danach als überstanden gilt, greift sie bei anderen das zentrale Nervensystem an. Häufig klingen die Symptome der FSME erst einmal ab bevor sie nach einer Pause von bis zu einer Woche oder länger erneut zunehmen. Es kann zu hohem Fieber, starken Kopfschmerzen, aber auch Lichtempfindlichkeit, Lähmungen oder Sprachstörungen kommen.

Die Symptome unterscheiden sich je nachdem welchen Teil des zentralen Nervensystems das Virus befällt. Es kann zu Hirnhautentzündungen, Hirn- und Hirnhautentzündungen oder auch zur Entzündung des Hirn- und Rückenmarkgewebes kommen. Behandelt werden können bei einer FSME nur die Symptome, weshalb Ärzte zur Vorbeugung raten, damit es gar nicht erst zu einer Ansteckung kommt.

FSME Impfung

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Menschen, die in Risikogebieten in Kontakt mit Zecken kommen könnten, sich impfen zu lassen. Wer also in den bayerischen Risikokreisen auf dem Land unterwegs ist, sollte sich bei seinem Arzt über einen Schutz informieren.

Für einen vollen Impfschutz sind im Normalfall drei Impfungen notwendig, die im Abstand von ein bis drei Monaten - zwischen der ersten und der zweiten Impfung - und bis zu 12 Monaten - zwischen der zweiten und dritten Impfung - erfolgen.

FSME Impfung Auffrischung

Damit der Impfschutz nicht verloren geht, empfiehlt die STIKO alle drei Jahre eine Auffrischungsimpfung. Ab einem Alter von 50 bzw. 60 Jahren (je nachdem welcher der beiden Impfstoffe verwendet wird) reicht eine Auffrischung alle 5 Jahre.

Informationen: Jörg Schelling, Institut für Allgemeinmedizin am Klinikum der Universität München.