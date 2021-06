BR24Live: Kabinett zur Corona-Lage in Bayern

Angesichts stark gesunkener Infektionszahlen und immer mehr geimpfter Menschen berät das bayerische Kabinett heute über die aktuelle Corona-Lage. Dabei soll es laut einem Sprecher der Staatsregierung um mehrere Themen gehen - unter anderem um den Stand der Impfstoff-Beschaffung, den digitalen Impfpass und die Situation in Schulen und Kitas. Auch Virologen sind demnach bei der Sitzung dabei, um das Corona-Geschehen zu bewerten.

Über die Ergebnisse informieren im Anschluss Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) und Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler). BR24 überträgt ab ca. 13 Uhr live - unter anderem mit Einschätzungen von FDP-Fraktionschef Martin Hagen und der Grünen-Abgeordneten Gülseren Demirel. Den Livestream finden Sie eingebettet über diesem Artikel.

Wirbel um Maskenpflicht an Schulen

Besonders um die Frage, ob und inwiefern die Maskenpflicht an Bayerns Schulen gelockert werden soll, ringen CSU und Freie Wähler seit Tagen. Während Politiker von FDP, Grünen und AfD sowie der Bayerische Elternverband zumindest für den Schulhof auf eine Lockerung drängen, sind Teile der Lehrerschaft sowie die CSU zurückhaltend. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zeigte sich dagegen zuletzt offen dafür, die Maskenpflicht auf dem Schulhof und am Sitzplatz im Klassenzimmer aufzuheben.

Inzwischen gibt es zudem Forderungen, auch jenseits der Klassenzimmer und Schulhöfe die Maskenpflicht zu lockern oder abzuschaffen. Der bayerische SPD-Fraktionschef Florian von Brunn plädierte zuletzt dafür, statt einer FFP2-Maske auch eine medizinische Maske tragen zu können. Bei sommerlichen Temperaturen seien FFP2-Masken "für viele Menschen eine arge Belastung".

Söder: Maske ist wirksames Instrument

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte allerdings für Zurückhaltung. Die Öffnungsschritte in Bayern seien erst eine Woche alt, betonte er am Montag. Dementsprechend sei noch nicht absehbar, wie das alles wirke. Er sei dagegen, jetzt zu früh alles wieder aufzugeben. Vorschnelle Lockerungen hätten sich bereits in der Vergangenheit als Fehler herausgestellt, betonte Söder. "Die Wahrheit ist: Neben dem Impfstoff ist die Maske das einzig bislang sehr wirksame Instrument."