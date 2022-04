Bayerisches Verfassungsschutzgesetz teilweise verfassungswidrig

Bayerns Verfassungsschutzgesetz muss in zahlreichen Punkten eingeschränkt werden. Dieses Urteil hat das Bundesverfassungsgericht verkündet. Das Gesetz trat am 1. August 2016 in Kraft und gab dem bayerischen Verfassungsschutz erweiterte Befugnisse.