Bayerisches Industriedenkmal Radom wird zum Tor ins Weltall

Die Platznot im Deutschen Museum in München hat sich als Glücksfall für Raisting im Landkreis Weilheim-Schongau entpuppt. Denn so musste man für die ursprünglich dort geplante Dauerausstellung "Virtuelle Welten" adäquate und technikaffine Räumlichkeiten suchen. Die Wahl fiel auf das Industriedenkmal in der 2.000-Einwohner-Gemeinde am Ammersee.

Live-Fernsehbilder aus Raisting von Mondlandung 1969

Mit seinen Satellitenschüsseln ist es das Symbol für Technik, Kommunikation und Weltraum. Über die flimmerten schon die Live-Fernsehbilder der ersten Mondlandung im Juli 1969. Jetzt sollen vor allem Kinder und Jugendliche von Technik und Weltraum fasziniert werden, erklärt Rene Jakob, der Geschäftsführer der "Radom-Rasting-GmbH".

Moderne VR-Technik und Großdisplays machen es möglich. Neben dem Erleben der Apollo-Mission von Mond und Mars sollen in der Ausstellung auch Meilensteine der Architektur und Technik zum Leben erweckt werden. Mit einer hochauflösenden Kamera, die schon den Mars modelliert hat, wurde etwa Schloss Linderhof beflogen und in 3D nachgestellt.

Das Ausstellungsprojekt wird aktuell durch Zuschüsse der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und durch Sachspenden aus der Wirtschaft ermöglicht.