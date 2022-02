Bayerische ADAC-Rettungshubschrauber häufiger im Einsatz

"Christoph 20" in Bayreuth muss wegen Neubau umziehen

In Nordbayern sind neben "Christoph 18" in Ochsenfurt noch zwei weitere Hubschrauber der ADAC Luftrettung stationiert: "Christoph 65" in Dinkelsbühl mit 1.529 und "Christoph 20" in Bayreuth mit 1.449 Einsätzen. Dieser Hubschrauber muss in diesem Jahr vorübergehend vom Klinikum am Roten Hügel auf den Flugplatz Bayreuth "umziehen". Im kommenden Jahr will die ADAC Luftrettung am Klinikum neu bauen. Dann soll ein Hangar mit angeschlossener Notarzteinsatzfahrzeuge-Station für den Rettungsdienst errichtet werden.