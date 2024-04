Baustelle B20: Autofahrer in Niederbayern brauchen Geduld

Im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau wird kräftig gebaut. Autofahrer, die auf der B20 zwischen Landau an der Isar und Simbach pendeln, müssen viele Wochen mit mehreren Umleitungen rechnen.

Spatenstich für neue Kreuzung bei Landau

Heute findet der Spatenstich für den Umbau der B20-Kreuzung bei Landau statt. Auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) wird vor Ort sein. Wie das Staatliche Bauamt Landshut berichtet, werden hier bis Jahresende unter anderem neue Ein- und Ausfädelspuren gebaut. Neben die B20 kommt ein Kreisverkehr. Außerdem soll die Geh- und Radwegunterführung instandgesetzt werden. Umleitungen sind eingerichtet.

Dreispuriger Ausbau bei Haunersdorf

Weiter südlich wurde die B20 bereits am vergangenen Montag zwischen Mettenhausen und Simbach komplett gesperrt. Die unfallträchtige Ausfahrt Haunersdorf soll sicherer gemacht werden, so das Bauamt. Zudem entsteht ein 1,6 Kilometer langer Überholstreifen in Richtung Eggenfelden. Vier Wochen lang soll diese Baumaßnahme dauern. Der Bund investiert insgesamt rund 13 Millionen Euro.

Hohes Unfallrisiko auf niederbayerischer B20

Die B20 - auch blaue Route genannt - ist die wichtigste Verkehrsverbindung in Niederbayern von Nord nach Süd. Weil dort viele Autos und überdurchschnittlich viele Laster unterwegs sind und das Unfallrisiko dementsprechend hoch ist, soll die B20 ausgebaut werden, so das Staatliche Bauamt Landshut.