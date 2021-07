Bauarbeiten auf A3 bei Regensburg pünktlich beendet

Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Bauarbeiten an der A3 zwischen Regensburg und Rosenhof konnten pünktlich abgeschlossen werden. Seit 5 Uhr morgens rollt der Verkehr in Richtung Passau wieder. Das teilte die Autobahn GmbH Südbayern am Montagmorgen mit.

Lange Staus und kleinere Unfälle

Mit dem Start der Arbeiten am Freitagabend gegen 20 Uhr war die A3 auf rund sieben Kilometern Länge auf eine Fahrspur verengt worden. Außerdem waren Anschlussstellen gesperrt. Dies führte am Wochenende zu teils kilometerlangen Staus und auch zu mehreren Kleinunfällen. Verletzt wurde dabei aber niemand, es kam lediglich zu Blechschäden.

A3 jetzt mit Lärmschutzbelag

Bei den Bauarbeiten zum sechsstreifigen Ausbau der A3 wurde am Wochenende der Fahrbahnbelag abgefräst und ein Lärmschutzbelag aufgebracht. Im Laufe des Sonntags konnten noch rechtzeitig vor den starken Regenschauern rund 20 Kilometer Weißmarkierung aufgebracht werden.

Die Arbeiten zum A3-Ausbau bei Regensburg dauern planmäßig noch bis 2024, begonnen hatten sie 2018.