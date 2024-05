Bauarbeiten auf A3 bei Regensburg - es kommt zu Behinderungen

Autofahrer im Raum Regensburg müssen auf der A3 ab Montag in beiden Richtungen wieder mit Behinderungen rechnen. Grund: Es muss zwischen Regensburg-Burgweinting und Regensburg-Ost eine große Schilderbrücke ausgetauscht werden.

Fahrspuren müssen verengt werden

Diese war bei einem Lkw-Brand im vergangenen Herbst beschädigt worden. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird der Verkehr ab Montag bis Mittwoch in den Nächten in beiden Fahrtrichtungen von jeweils drei auf nur eine Fahrspur verengt. Tagsüber werden am Montag und Dienstag Vorarbeiten durchgeführt, dazu wird in jede Fahrtrichtung eine Fahrspur gesperrt, jeweils zwei bleiben offen.

Sperrung Autobahnkreuz Regensburg

Darüberhinaus kündigt die Autobahn GmbH für Mitte Juni eine Sperrung am Autobahnkreuz Regensburg an. Konkret wird voraussichtlich zwischen 10. und 16. Juni die Überfahrt von der A93 aus München kommend auf die A3 in Richtung Nürnberg nicht möglich sein. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Regensburg-Universität umgeleitet. Grund hierfür sind Arbeiten an einem Abwasserkanal an der Überfahrtsrampe, heißt es.

Die letzte große Baumaßnahme

Ab Mitte September soll dann die letzte größere Baumaßnahme im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen dem Autobahnkreuz-Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg-Ost durchgeführt werden. Auf beiden Fahrbahnen wird ein Lärmschutzbelag aufgetragen. Hierfür werden ab Mitte September an mehreren Wochenenden erhebliche Verkehrseinschränkungen notwendig sein, so die Autobahn GmbH. Genaueres hierzu will die Autobahn GmbH noch bekanntgeben.

Die Bauarbeiten seien sehr vom Wetter abhängig. Der Belag könne nur bei trockener Witterung aufgebracht werden.