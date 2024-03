Nächste A3-Baustelle bei Regensburg: Engpass Sinzinger Brücke

Autofahrer auf der A3 müssen sich im Bereich von Sinzing bei Regensburg ab Mitte März auf Behinderungen einstellen. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH Bauarbeiten auf der Sinzinger Autobahnbrücke über die Donau.

Fahrbahnverengung und Tempo 80

Der Fahrbahnbelag wird dort in beiden Fahrtrichtungen erneuert und es werden Schweiß- und Korrosionsschutzarbeiten an der Unterseite der Brücke durchgeführt. Dazu müssen die Fahrspuren verengt werden. Die Arbeiten werden bis in den Herbst andauern, hieß es.

Bereits ab Mittwochabend finden erste Vorarbeiten auf der Brücke statt, weswegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h auf 80 km/h herabgesetzt wird. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen laut Autobahn GmbH ab dem 18. März.

Trotz geplanten Brücken-Neubaus Sanierung notwendig

Seit fast 60 Jahren rollt der Verkehr auf der vielbefahrenen A3 über die Sinzinger Donaubrücke. Wegen der hohen Belastung der Brücke müssen laut Autobahn GmbH immer wieder Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.

Mittelfristig soll die fast ein Kilometer lange und 47 Meter hohe Brücke jedoch durch einen Neubau ersetzt werden. Dies soll im Zuge des geplanten sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Nittendorf geschehen. Da die Planungs- und Genehmigungsverfahren hierzu noch längst nicht abgeschlossen sind, ist noch unklar, wann mit dem Neubau begonnen werden kann. Bis die neue Brücke steht, muss die Brücke aber verkehrssicher gehalten werden.

Neubau der Brücke in Etappen - Verkehr fließt weiter

Der Neubau der Brücke soll dann einmal in Etappen vollzogen werden, damit der Verkehr auf der A3 weiterfließen kann. Geplant ist laut Autobahn GmbH, zunächst die erste Hälfte der neuen Brücke zu bauen. Der Verkehr fließt einstweilen noch über die alte, bestehende Brücke.

Wenn die erste Hälfte der neuen Brücke fertig ist, soll der komplette Verkehr auf vier Fahrstreifen auf diese neue Brückenhälfte verlegt werden. Dann wird die alte Brücke abgerissen und die zweite Hälfte der neuen Brücke gebaut. Wenn alles fertig ist, gibt es je Fahrtrichtung drei Fahrspuren. Wie die räumliche Versetzung der Brücke genau aussehen wird, ist noch unklar.