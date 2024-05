Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Relegation: Jahn - Wiesbaden|24.5., 20.30 Uhr|Radioreportage

Gelingt Jahn Regensburg der Wiederaufstieg in die 2. Liga? Verfolgen Sie das Hinspiel zwischen dem Drittligisten Jahn Regensburg und dem SV Wehen Wiesbaden aus der 2. Liga am Freitag ab 20.30 Uhr live in der Radioreportage.