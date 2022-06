Autofahrerin missachtet rote Ampel: Radfahrerin schwer verletzt

Tragischer Unfall in Bad Neustadt in der Rhön: Eine Autofahrerin ist am Freitag über eine rote Ampel gefahren und hat mit ihrem Wagen eine 20-jährige Fahrradfahrerin erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Frau in die Klinik.