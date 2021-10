Baby hat es eilig: Polizisten werden zu Geburtshelfern

Polizisten haben sich in der Nacht in Landshut als erfolgreiche Geburtshelfer bewiesen. Mit Telefon-Unterstützung einer Hebamme.

Vater telefoniert aufgeregt am Straßenrand

Die Besatzung einer Polizeistreife bemerkte gegen 2 Uhr ein abgestelltes Auto in einer Bushaltestelle am Kupfereck, dessen Fahrer aufgeregt am Straßenrand telefonierte. Die Polizisten dachten an eine Panne und wollten helfen. Dabei stellte sich dann aber heraus, dass im Auto eine hochschwangere Frau lag, bei der der Geburtsvorgang bereits eingesetzt hatte. Mit telefonischer Hilfe einer Hebamme begleiteten die Polizeibeamten den Geburtsvorgang und betreuten zeitgleich den werdenden Vater.

Baby und Mama wohlauf

Das neugeborene Baby und die Mutter wurden anschließend mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Das kleine Mädchen und seine Mama sind wohlauf. In einer Pressemeldung wünschte die Landshuter Polizei einen guten Start ins neue Familienglück.