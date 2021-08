Auto in Hauswand: Airbags werden spurentechnisch untersucht

Noch immer fehlt jede Spur von dem Unfallfahrer, der Anfang Juli in Pfarrkirchen mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht ist und dabei den Bewohner verletzt hat. Wie die Polizei Pfarrkirchen auf BR-Anfrage mitteilt, wurden jetzt die beiden Airbags des Fahrzeugs für spurentechnische Untersuchungen eingeschickt.

Wird der Fahrer durch den Airbag überführt?

Gerade der ausgelöste Fahrerairbag könnte DNA-Spuren des Täters enthalten, so ein Sprecher. Den Sachschaden an dem Haus hat ein Gutachter laut Polizei mittlerweile auf 100.000 Euro nach unten korrigiert, es ist weiterhin bewohnbar.

In der Nacht auf den 9. Juli war ein Unbekannter mit seinem schwarzen Audi in das Haus gekracht. Der 80-jährige Wohnungsinhaber wurde von der Polizei in den Trümmern seines Wohnzimmers gefunden. Er wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Kennzeichen am Fahrzeug waren abmontiert, der Wagen selbst nicht angemeldet. Eine Zeugin konnte noch beobachten, wie der Fahrer ausstieg und weglief. Von ihm fehlt bisher jede Spur.