Auto erfasst 18-Jährigen: Fußgänger in Nürnberg schwer verletzt

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der 18-Jährige am Montagnachmittag in der Hamburger Straße in Nürnberg unterwegs gewesen. Beim Versuch, die Straße zu überqueren, erfasste ihn eine 72-jährige Pkw-Fahrerin frontal, wobei der junge Mann schwer verletzt wurde.

18-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Zunächst bestand Lebensgefahr, am Abend war diese aber gebannt. Die 72-Jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.